Ryanair снижает нормы провоза ручной клади

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Авиакомпания Ryanair заявила, что многие ее клиенты больше не смогут взять в самолет два предмета ручной клади.

Бюджетный авиаперевозчик сообщил, что пассажиры, не обладающие правом приоритетной посадки, должны будут бесплатно сдавать второй предмет багажа у входа на посадку.

В то же время Ryanair снизит минимальный багажный сбор с 35 до 25 евро и увеличит минимальную норму платного багажа с 15 до 20 кг.

По словам компании, эти изменения начнут действовать с ноября.

Ранее авиакомпания заявила, что стала жертвой собственной доброты после того, как позволила пассажирам брать на борт второй предмет багажа.

Это послужило причиной возникновения задержек рейсов, говорят в компании.