Южанина: амнистии для владельцев авто на иностранных номерах не будет

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Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина исключает налоговую амнистию для владельцев автомобилей с иностранными номерами.

"Как мы можем пойти на уступки? Я не воспринимаю требования и считаю, что это было бы неуместно в целом. В стране все общество должно понимать, что такие ультиматумы не должны рассматриваться немедленно. Это что, социальный вопрос? Нет", - заявила председатель в эфире телеканала "112 Украина".

В среду под стенами Верховной Рады владельцы автомобилей с иностранной регистрацией полностью перекрыли улицу Грушевского. Они требуют изменить правила растаможивания таких автомобилей.

Нина Южанина заявила, что уже есть несколько вариантов, как решить данную проблему.

"Люди, которые сегодня вышли на улицу, не хотят ничего платить и не хотят нести ответственность за нарушение законодательства. Мы не можем забыть и не реагировать на то, что 8 млн граждан имеют автомобили с украинской регистрацией, платили налоги и т.д.", - сказала она.

По словам председателя налогового комитета, вопрос, как быть с владельцами нерастаможенных автомобилей, должен решить Кабинет Министров и подать соответствующий законопроект в парламент.

"Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто" ранее сообщала, что именно в среду должен заседать комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, который рассматривает законопроекты, в которых заинтересованы активисты.

"Именно в этом комитете "зависли" наши законопроекты №5561 и №5562, которые могли бы решить проблему доступности автомобилей и уже получили положительные заключения всех других необходимых комитетов", - говорится в сообщении ассоциации.

Государственная фискальная служба сообщила, что в Украине незаконно находится более 63,9 тысячи автомобилей с иностранными номерами.