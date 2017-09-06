Разрушения и эвакуация: ураган "Ирма" обрушился на Карибы

Копірайт зображення AFP Image caption В Пуэрто-Рико, где объявлено чрезвычайное положение, уже зафиксирован резкий подъем уровня воды

На острова Карибского бассейна и юго-восточное побережье США обрушился ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Как сообщают французские власти, ураган вызвал серьезные разрушения на нескольких французских островах в Карибском море.

На острове Сен-Мартен обрушились четыре самых прочных здания, сообщил министр внутренних дел Франции. О жертвах урагана пока не сообщалось.

Власти США ранее предупреждали о катастрофических последствиях урагана.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч.

Копірайт зображення EPA Image caption Во временное убежище в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, доставляют воду

Сначала ураган обрушился на острова Антигуа и Барбуда, затем переместился в сторону французских Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Ожидается, что ураган продолжит двигаться по направлению к Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике.

На острове Ки-Уэст (штат Флорида) власти США объявили обязательную эвакуацию.

"Первые полученные данные говорят, что ситуация на острове Антигуа не так плоха, но мы не можем сказать того же самого об острове Барбуда, поскольку у нас пока нет почти никакой информации", - сообщает радио ABS на Антигуа.

По данным издания Antigua Observer, на Антигуа и острове Барбуда у многих домов ветром снесло крыши.

Как отмечали ранее метеорологи, ураган такой силы легко может срывать крыши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как предупреждают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Ранее предупреждение об урагане было выпущено для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, островов Ангилья и Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и других.

Многие аэропорты закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ураган движется на запад со скоростью около 25 км/ч

При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу, и к субботе обрушиться на американский штат Флорида.

Министерство иностранных дел Великобритании призвало британцев, находящихся на Карибах и во Флориде, подчиниться распоряжению об эвакуации и покинуть опасный район.