Боевики требуют освободить "террористов" в обмен на заложников - Геращенко

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Украинская сторона на заседании в Минске подтвердила свое предложение о немедленном освобождении заложников. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших", - написала Геращенко в Facebook.

В то же время она отметила, что "камнем преткновения" является требование освободить "криминалитет и террористов", которые не подпадают под действие минских соглашений, так это, по ее словам, неприемлемо.

Ирина Геращенко добавила, что хорошей новостью является передача представителями Международного комитета Красного Креста писем и пакетов от родственников в тюрьмы на оккупированных территориях Донбасса, где содержатся украинские заложники.

6 сентября в Минске состоялось заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.