ДНК-анализ: Дали - не отец женщины, добившейся его эксгумации

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Экспертиза извлеченных из могилы образцов ДНК Сальвадора Дали показала, что испанка Мария Пилар Абель Мартинез, добившаяся эксгумации тела художника, не приходится ему дочерью, сообщил фонд "Гала-Сальвадор Дали".

Останки Дали были эксгумированы в конце июля по решению суда Мадрида, удовлетворившего соответствующее прошение Мартинез.

Для проведения ДНК-теста были взяты образцы зубов, костей и ногтей художника. Генетическую экспертизу проводили в Национальным институте токсикологии и судебно-следственной экспертизы Испании.

Если бы Мартинез доказала родство с Дали, то смогла бы претендовать на его фамилию и часть наследства, которое живописец перед смертью завещал Испании.

В среду женщина заявила газете El Pais, что ни она, ни ее адвокат пока еще не видели заключения экспертов.

Мария Пилар Абель Мартинез, практикующая гадание на картах таро, требовала признать ее дочерью Дали с 2007 года. Как утверждает женщина, в 1955 году у ее матери, работавшей в городе, где у Дали был дом, случился тайный роман с живописцем. Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.

В 1955 году Дали было 49 лет. С 1934 года он жил с русской эмигранткой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой), детей у них не было. Дали умер в 1989 году. Его тело было захоронено в склепе на территории посвященного ему театра-музея в городе Фигерасе.

В 2007 году Мартинез уже проводила ДНК-анализ для установления отцовства, материалом для которого послужили фрагменты кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали. Однако женщина утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

Мартинез знаменита также тем, что в 2005 году предъявляла иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу. По словам женщины, писатель в оскорбительной манере изобразил ее в своем романе "Солдаты Саламины". В 2006 году иск был отклонен судом Жироны.