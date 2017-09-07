В АТО без потерь, большинство обстрелов были неприцельными - штаб

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За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 34 обстрела позиций украинских военных, большинство из них - неприцельные, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Потерь среди украинских военных не было, добавили в штабе.

Основная активность противника сохраняется на приморском направлении, в частности на подступах к Водяному, близ Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении обстреливали Зайцево и Авдеевскую промзону, а на луганском - Малиновое.

В самопровозглашенной "ДНР" заявляют о нарушении перемирия со стороны украинских военных.