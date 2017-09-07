Facebook сообщил о покупке политической рекламы из России

Копірайт зображення PA Image caption Количество пользователей Facebook превышает два миллиарда

Руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.

Как говорится в опубликованном на сайте корпорации сообщении, Facebook поделилась своими выводами с властями США, которые расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в этой стране.

Еще в январе этого года, напоминает влиятельная американская газета Washington Post, спецслужбы США утверждали, что Россия помогла Трампу победить на выборах, в частности, путем распространения в соцсетях ложной информации с целью повлиять на общественное мнение.

Россия последовательно отрицает факт вмешательства в американские выборы.

"Возникает вопрос: существует ли связь между попытками России [повлиять на американские выборы] и объявлениями, купленными на Facebook. Это серьезные претензии, и мы анализировали целый ряд действий на нашей платформе, чтобы понять, что произошло", - пишет глава службы безопасности соцсети Алекс Стеймос.

По его данным, в результате анализа сделок по приобретению рекламных площадей выяснилось, что с июня 2015 по май 2017 года около 100 тысяч долларов было потрачено на примерно три тысячи объявлений, связанных с 470 фейковыми аккаунтами и страницами.

"Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России", - отмечает Стеймос.

В сообщении отмечается, что в подавляющем большинстве объявлений не было конкретных отсылок к президентским выборам или участвующим в гонке кандидатам.

В сообщениях затрагивались такие темы, как разрешение на ношение оружия и опасения по поводу иммиграционной политики, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация.

"Есть все основания полагать, что некоторые аккаунты напрямую связаны с фабрикой троллей в Санкт-Петербурге, которая сама себя называет Агентством по изучению интернета, однако у нас нет возможности независимо это подтвердить", - цитирует Washington Post одного из руководителей Facebook.

Поскольку подобные действия нарушают правила соцсети, все обнаруженные фейковые учетные записи были заблокированы. При этом Facebook отказался обнародовать содержание рекламы и данные пользователей, которые ее размещали, сославшись на собственную политику о неразглашении информации, а также на федеральный закон США.

Эксперты отмечают, что 100 тысяч долларов - небольшая сумма в масштабах стоимости всей кампании, однако тот факт, что некие российские структуры взялись за распространение политических сигналов, наводит, по их мнению, на мысль, что их консультировал кто-то в Соединенных Штатах.

В Демократической партии уже давно задаются этим же вопросом, напоминает Washington Post.