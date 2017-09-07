Израиль "обстрелял завод химического оружия в Сирии"

Сирия заявила, что израильские истребители обстреляли военную базу на западе страны. Также поступают сообщения о том, что удар был нанесен по заводу по изготовлению химического оружия.

Сирийская армия сообщила, что ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана и поразили базу близ города Масьяф. В результате атаки погибли двое солдат, говорится в заявлении армии.

Неподтвержденные арабские СМИ также сообщают, что мишенью атаки стала фабрика по производству химического оружия.

Израиль, который регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, пока не прокомментировал эти сообщения.