Порошенко предлагает снять неприкосновенность с нардепов уже новой Верховной Рады

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Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде Украины отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Об этом глава государства сказал 7 сентября во время ежегодного послания депутатам.

Это предложение украинского лидера парламентарии приветствовали аплодисментами и смехом.

"Возможно, это будет эффективнее", - отметил президент и поблагодарил за поддержку.

Президент сказал, что Верховная Рада этого созыва побила рекорд в снятии неприкосновенности с отдельных депутатов.

В июле парламент снял неприкосновенность с трех депутатов: Борислава Розенблатта, Максима Полякова из фракции "Народный фронт", Олеся Довгого (группа "Воля народа"). ГПУ просила о снятии иммунитета с еще двух депутатов - Андрея Лозового из "Радикальной партии" и Евгения Дейдея из "Народного фронта". Однако депутаты не поддержали эту инициативу.