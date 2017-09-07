США предложили заморозить активы Ким Чен Ына

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США в проекте резолюции ООН по Северной Корее хотят ввести нефтяное эмбарго, заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и запретить ему покидать страну.

Отмечается, что в тексте резолюции также предлагается запретить экспорт северокорейского текстиля и найм рабочих из КНДР.

Проект резолюции, который получили члены Совета Безопасности ООН, появился после того, как Пхеньян провел в воскресенье шестое ядерное испытание.

Кроме того, в КНДР заявляют, что разработали водородную бомбу и угрожают США ядерным ударом.

Ожидается, что Китай и Россия не поддержат резолюцию.

На Северную Корею уже были наложены строгие ограничительные меры с целью заставить страну свернуть свои вооруженные программы.

В августе ООН Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

Документ предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.