Порошенко: еще больше доказательств, что РФ готовится к масштабной войне

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Доказательств того, что Россия готовится к масштабной войне, появляется все больше. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к парламенту.

"Нет пока никаких признаков, что Москва была бы готова отступить с Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, увы, все больше", - заявил президент.

В качестве примера Порошенко привел российские военные учения "Запад-2017", под видом которых Россия, возможно, попытается перейти к новому этапу военной агрессии в отношении Украины.

"7 тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к границам Украины. Нет гарантий, что они вернутся обратно", - заявил президент.

По его словам, именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках границы.

Порошенко напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма, а в июле 2001 года, после проведения учений "Кавказ-2008" российские войска, вместо того чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации, напали на Грузию.

Президент подчеркнул, что нынешние учения, которые продлятся целых два месяца, гораздо более масштабные.

"Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все российское государство", - подчеркнул Петр Порошенко.

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" пройдут в сентябре на территории Беларуси. В тренировках задействовано около 13 тысяч человек и почти 700 единиц техники.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что что проведение этих учений на границе с Украиной является угрозой для государства.

Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее допускал, что российские войска могут остаться в Беларуси после сентябрьских маневров.

За ходом учений будут наблюдать представители НАТО.

В России же отмечают, что тренировки будут носить сугубо оборонительный характер.