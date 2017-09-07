Порошенко: размещение миссии ООН "по всему оккупированному Донбассу" станет прорывом
Президент Петр Порошенко заявил, что размещение "голубых касок" ООН по всей "территории оккупированного Донбасса станет прорывом" в мирном урегулировании конфликта. Об этом президент заявил во время ежегодного обращения к Верховной Раде.
По его словам, миссия ООН должна быть размещена "на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".
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"Мы выступаем за полноценное развертывание миротворческой миссии ООН по всему Донбассу. Она будет иметь целью не консервацию российской оккупации, не легализацию российского присутствия, а обеспечение длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганских областях и полное восстановление территориальной целостности нашего государства", - отметил президент.
Также Петр Порошенко отметил, что миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления международных операций ООН, что априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта.
О размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе руководство Украины говорит уже на протяжении нескольких лет.
Из-за несовпадения взглядов Украины и России в этом вопросе эксперты сомневаются, что дело может пойти дальше заявлений.
Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.