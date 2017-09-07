Владельцы авто с иностранными номерами завершили митинг под Радой
Участники акции протеста автомобилистов возле Верховной Рады объявили о ее завершении.
Организаторы акции со сцены призвали представителей из разных областей, собравшихся под парламентом, разъезжаться.
Митингующие подчеркнули, что это коллективное решение координаторов областей.
В то же время, по разным сообщениям, на площади Конституции под парламентом остаются около 200-300 участников акции.
Ранее правоохранители оттеснили митингующих от бочек, по которым они били палками.
Это произошло после того, как участники акции облили бензином шины и хотели их поджечь.
По сообщению полиции Киева, правоохранители пресекли правонарушение, одного человека задержали для выяснения мотивов инцидента.
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Со сцены также объявили, что в парламенте планируют создать рабочую группу для рассмотрения вопроса, который поднимают участники акции протеста.
6 сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали под стенами Верховной Рады акцию по "доступной растаможке авто". Они требовали изменить правила растаможивания автомобилей.
Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина исключает налоговую амнистию для владельцев автомобилей с иностранными номерами.
Государственная фискальная служба сообщила, что в Украине незаконно находится более 63,9 тысячи автомобилей с иностранными номерами.