В Украину идет потепление до +30°С

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Синоптики прогнозируют в ближайшее время в Украине потепление до +30°С. Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеоцентра в Facebook.

"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду", - отметили метеорологи.

Отмечают также, что на юге страны температура будет выше, чем на остальной территории.

Такая погода продлится до следующей недели.

В пятницу на востоке Украины прогнозируют дожди, на остальной территории - без осадков.