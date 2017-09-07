В Украину идет потепление до +30°С
- 7 сентября 2017
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Синоптики прогнозируют в ближайшее время в Украине потепление до +30°С. Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеоцентра в Facebook.
"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду", - отметили метеорологи.
Отмечают также, что на юге страны температура будет выше, чем на остальной территории.
Такая погода продлится до следующей недели.
В пятницу на востоке Украины прогнозируют дожди, на остальной территории - без осадков.