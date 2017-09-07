Ураган "Ирма" унес жизни не менее 10 человек

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение “То, что мы пережили, это фильм ужасов”: истории жителей разрушенного "Ирмой" острова

По меньшей мере 10 человек погибли и почти все постройки и инфраструктура небольшого карибского острова Барбуда разрушены после того, как по нему прошелся ураган "Ирма".

Урагану присвоена максимальная пятая категория опасности.

Сейчас ураган направляется в сторону британских заморских территорий - Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, юго-восточнее Багамских островов, в 144 км к северу от Гаити. По мнению специалистов ураган может принести на острова сильнейшие разрушения.

Дальнейшим движением "Ирмы" обеспокоены и власти США. Глава американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям сказал, что когда ураган достигнет южных берегов США, он может оказаться крайне разрушительным. Большинство жителей этих мест никогда не переживали стихийных бедствий такого масштаба, отметил он.

Уже переживший ураган остров Барбуда сейчас непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун.

"Это полное разрушение, - сказал премьер во время пролета над островом, население которого составляет 1600 человек, - Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни".

Копірайт зображення afp Image caption Французские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен ураган оставил без электричества

Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет, говорил Браун ранее.

В южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества.

По информации американских метеорологов, ураган "Ирма" в четверг приблизился к Пуэрто-Рико - как ожидается, он пройдет по северному берегу острова.

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч.

Ураган достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Ураган десятилетия: как встречают "Ирму"?

При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу, и к субботе обрушиться на американский штат Флорида.

Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также начали эвакуацию туристов с островов у южного побережья штата.

"Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему", - заявил губернатор штата Рик Скотт.

Тем временем Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону.

До урагана усилился также другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя". Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.