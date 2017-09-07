Украинец Гриб находится в Краснодарском СИЗО - МИД

Копірайт зображення Ольга Гриб

Управление ФСБ России сообщило, что Павел Гриб, пропавший после поездки в Беларусь, находится в СИЗО Краснодара. Об этом ВВС Украина рассказал руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам дипломата, 19-летнего украинца задержали 25 августа по обвинению в совершении преступления в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса РФ - терроризм.

24 августа он поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype. И пропал.

Белорусские власти признали, что Павел пересек границу республики. Водитель автобуса, по словам отца пропавшего - Игоря Гриба, подтвердил, что сын вышел на автовокзале в Гомеле. После этого его след исчез.

Белорусские правоохранители говорят, что среди задержанных его нет. Российские власти дело Павла Гриба до сих пор никак не комментировали.

"Посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону поручено оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительство МИД РФ в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины", - подчеркнул Василий Кирилич.

Дипломат добавил, что украинских консулов, которые 31 августа и 1 сентября прибыли в ФСБ в Краснодарском крае, не допустили к задержанному Павлу Грибу, что, по словам г-на Кирилича, является грубым нарушением международной конвенции о требовании обеспечения права консула посетить задержанного.

Семья Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни парня.

Также родственники требуют в РФ обеспечить Павлу доступ к медицинскому обслуживанию, ведь он требует ежедневного специфического лечения из-за врожденного заболевания.

Павел Гриб имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии. Каждый день его пребывания в СИЗО в ненадлежащих условиях может быть фатальным для его жизни, утверждают родственники.

Копірайт зображення Facebook Image caption Игорь Гриб - украинский офицер, работал в Госпогранслужбе

Отец Павла Гриба служил в Украине пограничником. Он рассказывает, что сын активно высказывался в соцсетях по политическим вопросам. К ВСУ или добробатам не имеет отношения, не ездил на Донбасс и никогда не выезжал за границу.

По словам отца, в соцсетях сын познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. И у них якобы завязались виртуальные романтические отношения. В результате они договорились встретиться в Беларуси.

Ряд СМИ успели пообщаться с девушкой Татьяной, с которой должен был встретиться Павел Гриб. Она сообщила, что встреча состоялась и продлилась более получаса. Девушка рассказала журналистам, что организовала встречу под давлением ФСБ, и судьба Павла ей неизвестна.