На Донбассе погиб один военный

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С начала суток в районе проведения АТО наблюдают обострение. Наиболее активно стреляли на приморском и донецком направлениях. Об этом сообщает штаб АТО.

Боевики стреляли по позициям вблизи Марьинки, Водяного, Широкино.

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"На донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один военнослужащий", - отметили в штабе.

На луганском направлении боевики стреляли также вблизи Лобачево.