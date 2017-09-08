"Ирма" ударила по карибским островам Теркс и Кайкос

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Так выглядит остров Сен-Мартен во время стихии

Ураган "Ирма" ударил по островам Теркс и Кайкос после того, как бууквально опустошил другие территории в Карибском бассейне, приведя к гибели по меньшей мере 14 человек.

По прогнозам, эти низко расположенные острова могут столкнуться со стихией с разрушительными волнами, в шесть раз выше обычных.

На Гаити шторм уже вызвал разрушения и наводнения. Инфраструктура этой страны до сих пор не оправилась после разрушительного землетрясения 2010 года.

"Ирма" - ураган пятой, самой высокой категории со скоростью ветра до 280 км/ч.

По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 млн человек и это количество может резко возрасти до 26 млн.

Существуют опасения, что в районах, где повреждено снабжение питьевой водой и сорвана работа санитарно-гигиенических служб, могут быстро распространяться болезни.

Чиновники предупредили, что скорее всего количество жертв стихии будет расти.

Что дальше?

Копірайт зображення Reuters Image caption Куба активно готовится к удару стихии

Сейчас ураган движется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а к выходным он должен ударить по американскому штату Флорида, власти которого готовятся к масштабным разрушениям и уже эвакуировали жителей и туристов из опасных районов.

Остров Барбуда, уже переживший ураган, сейчас непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун.

"Это полное разрушение, - сказал премьер во время полета над островом, население которого составляет 1600 человек. - Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни".

Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезных убытков - сильных разрушений и погибших там нет, говорил г-н Браун ранее.

В южной части разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана третьей категории и движется по направлению к Карибскому региону.

До урагана усилился и другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя". Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.