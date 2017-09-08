В АТО один погибший и 25 обстрелов - штаб
- 8 сентября 2017
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За прошедшие сутки на Донбассе было 25 обстрелов позиций украинской армии, в результате боевых действий погиб один военный, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Обстрелы продолжались на донецком и приморском направлениях, отметили в штабе.
"В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь", - отметили там.
В частности под огнь попали опорные пункты сил АТО вблизи Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и шахты Бутовка.
В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.