В АТО один погибший и 25 обстрелов - штаб

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За прошедшие сутки на Донбассе было 25 обстрелов позиций украинской армии, в результате боевых действий погиб один военный, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Обстрелы продолжались на донецком и приморском направлениях, отметили в штабе.

"В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь", - отметили там.

В частности под огнь попали опорные пункты сил АТО вблизи Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и шахты Бутовка.

В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.