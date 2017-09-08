У побережья Мексики произошло мощное землетрясение
- 8 сентября 2017
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В Тихом океане у южного побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 8.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан на глубине 35 км, сообщила Геологическая служба США.
Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Никарагуа, Панаму и Гондурас предупредили о возможности цунами.
Землетрясение ощутили в Мехико - здания тряслись, люди выбежали на улицу.