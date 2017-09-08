Мощное землетрясение у берегов Мексики: пять погибших

Копірайт зображення Getty Images Image caption Толчки от землетрясения на глубине 35 километров почувствовали жители столицы Мексики, которая находится более чем в 100 км от эпицентра

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.

По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум пять человек. Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет.

Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США.

"Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", - передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.

Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре.

Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жители некоторых районов Мехико провели большую часть ночи на улице

Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью - очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.

О серьезных разрушениях или погибших сообщений нет.

Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.

Накануне ураган "Катя" усилился - скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.