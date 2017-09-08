Пограничники предупредили о неудобствах из-за "митинга Саакашвили"
Пограничники предупредили туристов о возможных неудобствах на таможенном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области из-за запланированных массовых акций в связи с приездом Михеила Саакашвили.
"В связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска "Краковец"в период 9-12 сентября Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", - говорится на сайте ведомства.
Ранее экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили объявил, что попытается вернуться в Украину 10 сентября через границу с Польшей.
Этот пункт пропуска только автомобильный, переход для пешеходов не предусмотрен.
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В июле президент Петр Порошенко лишил гражданства г-на Саакашвили, и представители пограничной службы заявляли, что не пустят его в Украину и конфискуют его аннулированный украинский паспорт.