Украина требует от России допустить к Грибу консулов

Копірайт зображення Ольга Гриб

МИД Украины требует от России немедленно допустить украинских консулов к украинцу Павлу Грибу, который пропал после поездки в Беларусь и сейчас находится в СИЗО в Краснодаре.

Киев также требует от российской стороны "предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", сообщила пресс-служба МИД.

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Накануне в министерстве подтвердили, что Павла Гриба содержат в СИЗО в Краснодаре - после того, как эту информацию предоставила ФСБ России.

В украинском МИД также возмутились тем, что сообщение ФСБ о Грибе поступило в украинское консульское учреждение через 14 дней после ареста.

"Крайне недопустимой является системная практика нарушения российской стороной положений консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией относительно своевременного информирования о задержании граждан Украины", - отметили там.

За что задержали?

Как сообщил накануне руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, 19-летнего украинца задержали 25 августа по обвинению по статье о терроризме.

24 августа он поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype. И пропал.

Белорусские власти признали, что Гриб пересек границу республики. Водитель автобуса, по словам отца пропавшего - Игоря Гриба, подтвердил, что сын вышел на автовокзале в Гомеле. После этого его нахождение было неизвестно.

Семья Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни Павла.

Также родственники требуют от РФ обеспечить парню доступ к медицинскому обслуживанию, ведь он требует ежедневного специфического лечения в связи с врожденным заболеванием.

Парень имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии. Каждый день его пребывания в СИЗО в ненадлежащих условиях может быть фатальным для его жизни, утверждают родственники.

Копірайт зображення Facebook Image caption Игорь Гриб - украинский офицер, работал в Госпогранслужбе

Отец Павла Гриба служил в Украине пограничником. Он рассказывает, что сын активно высказывался в соцсетях по политическим вопросам. К ВСУ или добробатам не имеет отношения, не ездил на Донбасс и никогда не выезжал за границу.

По словам отца, в соцсетях сын познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. И у них якобы завязались виртуальные романтические отношения. В результате они договорились встретиться в Беларуси.

Ряд СМИ успели пообщаться с девушкой Татьяной, с которой должен был встретиться Павел Гриб. Она сообщила, что встреча состоялась и продлилась более получаса. Девушка рассказала журналистам, что организовала встречу под давлением ФСБ, и судьба Павла ей неизвестна.