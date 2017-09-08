Южанина: авто с еврономерами смогут растаможить за 1000 евро

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владельцы автомобилей с еврономерами требуют облегчить ввоз подержанных авто

Председатель парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина рассказала, что в парламенте могут достичь компромисса по автомобилям с европейскими номерами.

Об этом Нина Южанина заявила в комментарии телеканалу "Еспресо".

Она рассказала, что парламент может принять изменения в законодательство, чтобы автомобили, выпущенные после 2000 года, можно было растаможить по льготным правилам.

Сейчас такие льготные правила действуют только для автомобилей, выпущенных после 2010 года.

"Когда мы посчитали, получились абсолютно небольшие суммы для уплаты таможенных платежей. Для двигателей объемом до 2200 кубических сантиметров - это вторая категория, плата составит в районе 1000 евро. Оформление следующей категории будет стоить где-то 1200-1400 евро", - рассказала Южанина.

Летом прошлого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые существенно снизили пошлины на ввоз подержанных легковых авто.

Однако они касались только автомобилей, выпущенных не ранее 2010 года. Льготный режим, действующий до 31 декабря 2018 года, не распространяется на старые и дешевые б/у автомобили, произведенные до 2010 года, которые пользуются наибольшим спросом у украинцев.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Переговоры между властью и автовладельцами пока безуспешны

В последние дни в Киеве проходили акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые требовали "справедливой цены растаможки" собственных автомобилей.

Организаторы акции называли приемлемой цену растаможки порядка 500 долларов.

По данным Государственной фискальной службы, сейчас в стране незаконно находятся более 50 тысяч автомобилей с иностранными номерами - их владельцы нарушили сроки транзита или регистрации.

Всего с начала года в Украину ввезли почти 165 тысяч авто с иностранными номерами. В прошлом году эта цифра составляла более 148 тысяч. В целом, по разным оценкам, в Украине уже может находиться до 1,5 млн авто с иностранными номерами.