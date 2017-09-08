В Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие

Копірайт зображення EPA Image caption На этом фото видны разрушения в мексиканском городе Оахака, расположенном в 300 км от эпицентра землетрясения

Землетрясение у южного побережья Мексики, которое президент страны назвал самым мощным за столетие, унесло жизни не менее шести человек.

Еще один человек погиб в соседней Гватемале, сообщил президент этой страны.

Эпицентр землетрясения, магнитуду которого Геологическая служба США оценила в 8,1, расположен примерно в 87 км к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.

Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Никарагуа, Панаму и Гондурас предупредили о возможности цунами.

Землетрясение ощущалось в Мехико - здания тряслись, люди выбежали на улицу.

Сообщается, что толчки там продолжались около одной минуты.

Президент Энрике Пенья Нието заявил, что землетрясение ощутили примерно 50 млн мексиканцев и число жертв может возрасти.

Четыре человека погибли в штате Мексика Чьяпас, вблизи эпицентра, а еще двое в штате Табаско.

Копірайт зображення EPA Image caption Люди собрались у больницы в Мехико после землетрясения

На юге Мексики и в Гватемале, по сообщениям, серьезно повреждены здания.

На фото из соцсетей видны разрушенные здания в мексиканском штате Оахака.

Тихоокеанский центр предупреждения угрозы цунами сообщил, что "вдоль побережья Мексики возможны волны цунами высотой более трех метров над уровнем прилива".

В штате Чьяпас проводят эвакуацию жителей прибрежных районов.

Это землетрясение магнитудой 8,1 превосходит по силе землетрясение 1985 года, в котором погибли тысячи людей.

Сейчас восточному побережью Мексики угрожает также ураган "Катя", который пока относят к первой категории.