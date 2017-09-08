В Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие
Землетрясение у южного побережья Мексики, которое президент страны назвал самым мощным за столетие, унесло жизни не менее шести человек.
Еще один человек погиб в соседней Гватемале, сообщил президент этой страны.
Эпицентр землетрясения, магнитуду которого Геологическая служба США оценила в 8,1, расположен примерно в 87 км к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.
Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Никарагуа, Панаму и Гондурас предупредили о возможности цунами.
Землетрясение ощущалось в Мехико - здания тряслись, люди выбежали на улицу.
Сообщается, что толчки там продолжались около одной минуты.
Президент Энрике Пенья Нието заявил, что землетрясение ощутили примерно 50 млн мексиканцев и число жертв может возрасти.
Четыре человека погибли в штате Мексика Чьяпас, вблизи эпицентра, а еще двое в штате Табаско.
На юге Мексики и в Гватемале, по сообщениям, серьезно повреждены здания.
На фото из соцсетей видны разрушенные здания в мексиканском штате Оахака.
Тихоокеанский центр предупреждения угрозы цунами сообщил, что "вдоль побережья Мексики возможны волны цунами высотой более трех метров над уровнем прилива".
В штате Чьяпас проводят эвакуацию жителей прибрежных районов.
Это землетрясение магнитудой 8,1 превосходит по силе землетрясение 1985 года, в котором погибли тысячи людей.
Сейчас восточному побережью Мексики угрожает также ураган "Катя", который пока относят к первой категории.