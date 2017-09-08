Во Франции умер соратник и партнер Сен-Лорана Пьер Берже

Копірайт зображення AFP Image caption В конце 80-х - начале 90-х годов Пьер Берже был президентом Оперы Бастилии

Во Франции скончался Пьер Берже, бизнесмен, который помог своему многолетнему спутнику жизни Иву Сен-Лорану развить свой собственный модный дом и сделать из него глобальный бренд.

Берже умер у себя дома, на юге Франции. Ему было 86 лет.

Фонд "Пьер Берже - Сен-Лоран" (Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation), созданный Берже и Сен-Лораном, сообщил, что он долго болел.

Копірайт зображення HORACIO VILLALOBOS Image caption Пьер Берже на фоне работ Ива Сен-Лорана

Пьер Берже был покровителем оперы и искусства во Франции и Марокко. Среди его друзей были самые знаменитые французские писатели ХХ века.

Копірайт зображення PIERRE GUILLAUD Image caption Пьер Берже (слева), Ив Сен-Лоран и Катрин Денёв в 1992 году, на торжествах по случаю 30-летия дома моды Сен-Лорана

В первый день приезда Берже в Париж он шел по Елисейским Полям, когда поэт Жак Превер выпал из окна квартиры и упал прямо на него. Оба они выжили.

Партнер Берже, модельер Ив Сен-Лоран, с которым он был вместе с 1961 года, умер в 2008 году в возрасте 71 года у себя дома в Париже.