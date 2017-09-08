Седьмой сезон "Игры престолов" незаконно скачали миллиард раз
Седьмой сезон "Игры престолов" был незаконно загружен "более миллиарда раз".
По данным фирмы Muso, которая отслеживает пиратство в сети, каждый эпизод был "скачан" примерно 140 млн раз. Самый популярный пока - первый эпизод.
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Седьмой сезон сериала пострадал от ряда утечек, а в прошлом месяце в Индии арестовали четырех человек, подозреваемых в "сливе" нескольких серий.
Похоже, были взломаны внутренние серверы компании HBO, и в сеть выложили сценарии и личные данные актеров сериала.
В интернет были также "слиты" новые эпизоды других шоу HBO, таких как Curb Your Enthusiasm и Insecure.
Хакеры утверждали, что похитили 1,5 терабайта данных.
Большинство пиратских просмотров седьмого сезона "Игры престолов" прошли с помощью стримингових сервисов (85%).
Торренты составили сравнительно небольшой процент от общего количества (9%). На третьем месте - прямые загрузки (6%).
В то же время в компании Muso сообщили, что их данные не учитывают китайский рынок.