Климкин: "В политике Кремля есть элемент политической шизофрении"

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Министр иностранных дел Павел Климкин назвал манипуляцией "предложение" президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН на Донбасс. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это пустая попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность", - отметил Климкин.

По его словам, Россия манипулирует, когда говорит о миротворцах только вдоль линии соприкосновения.

"Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москвой якобы декларируется стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (Специальная мониторинговая миссия. - Ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения!" - подчеркнул министр.

Он считает, что это только усложнит работу миссии, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом.

"Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно... Но всем нам, странам-членам ООН, здесь все хорошо понятно. В практике ООН никогда не было, чтобы оказывалась поддержка агрессии", - сказал Климкин.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН на временно оккупированную территорию, передает "УНИАН".

"Не будут введены миротворцы на условиях, которые предлагает Россия. Миротворцы должны быть введены на линии столкновения на Донбассе и на российско-украинской границе. Граница - это святая святых", - сказал экс-президент.

Напомним, что развернуть миротворческую операцию ООН на Востоке Украины предложил украинский президент Петр Порошенко в марте 2015 года.

В МИД настаивают, что такая миссия должна вводиться только с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной и предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы.

Заявление Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.

"Наличие миротворцев, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу", - сказал Путин.

По словам российского президента, "эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская предположила, что впоследствии Кремль может предложить, чтобы среди миротворцев были россияне.

Россия последовательно отрицает вооруженную поддержку незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, однако признает присутствие там российских добровольцев.