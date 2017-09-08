Умершая девочка-донор спасла восемь жизней

Копірайт зображення Родина Лайзеллів Image caption Джемайма Лайзелл умерла в возрасте 13 лет

В 2012 году в Великобритании от разрыва аневризмы сосуда головного мозга умерла Джемайма Лайзелл. 13-летняя девочка изъявила желание стать донором, и ее органы спасли жизни 8 человек.

Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Еще двоим была трансплантирована печень, которую разделили на части. Почки Джемаймы спасли жизнь еще двоим.

Гордилась бы

Как сообщили в Британской службе здравоохранения (NHS), Лайзелл стала первым в стране донором органов, который помог сразу 8 людям.

Родители девочки вспоминают, что она была умной, сопереживающей, творческой и "очень гордилась бы таким наследием".

Они рассказали, что их дочь решила стать донором органов после того, как знакомый семьи погиб в автокатастрофе. Он также был донором, но его органы не могли быть использованы.

Копірайт зображення Родина Лайзеллів Image caption Семья Лайзелл основала фонд помощи больным в память о Джемайме

Семья Джемаймы Лайзелл основала фонд ее имени, который имеет целью помогать молодым людям с поражением мозга, а также продвигает идею донорства органов.

В NHS отмечают, что ежегодно можно было бы избежать сотен смертей, если бы трансплантация была проведена вовремя, однако слишком многие семьи отказываются от посмертного донорства органов своих родственников.