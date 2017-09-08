В Киеве произошла перестрелка, есть раненые - полиция

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В Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка, в результате которой были ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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"На улице Дегтяревской, 25 полицейские обнаружили автомобиль "Ягуар" с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Опель", их было двое.

"Во дворе дома, куда они бежали, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки", - отметили правоохранители.

Сначала в полицию поступило сообщение, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с разбитыми окнами, в салоне которого лежал предмет, похожий на автомат.

Позже появилась информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.