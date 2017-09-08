Киев: по факту взрыва автомобиля открыто уголовное производство

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В центре столицы на улице Павла Скоропадского взорвался автомобиль Toyota с тремя пассажирами: мужчина погиб, женщина и ребенок госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.

"Имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Также задерживался и привлекался к ответственности в Украине, но заключил сделку со следствием, признал свою вину и получил условный срок за то преступление", - уточнил Шевченко.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Автомобиль полностью разрушен, у него грузинские номера.

Женщина, пострадавшая в результате взрыва, находится в тяжелом состоянии, жизни ребенка ничего не угрожает.

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На место прибыли кареты скорой помощи, взрывотехники и полиция.

Взрывная волна также повредила стоявший рядом автомобиль Honda.

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Несколькими часами ранее в Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка, в результате которой были ранены два человека.

"На улице Дегтяревской, 25 полицейские обнаружили автомобиль "Ягуар" с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне", - говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

Полиция отмечает, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Опель", их было двое.