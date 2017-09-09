Сутки в АТО: 35 обстрелов, 5 раненых

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Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, обстрелы были сосредоточены преимущественно на приморском и донецком направлениях и зафиксированы к вечеру пятницы.

"Все обстрелы противника характеризуются как прицельные", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы, а также зенитные установки.