Сутки в АТО: 35 обстрелов, 5 раненых
- 9 сентября 2017
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Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, обстрелы были сосредоточены преимущественно на приморском и донецком направлениях и зафиксированы к вечеру пятницы.
"Все обстрелы противника характеризуются как прицельные", - говорится в сообщении.
В ходе обстрелов боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы, а также зенитные установки.