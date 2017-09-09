Минимальные цены на алкоголь выросли на 6,5-19%

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С 9 сентября вступило в силу постановление правительства об увеличении минимальных цен на ликёро-водочные изделия.

Это постановление Кабмин принял месяц назад, 9 августа.

Свое решение чиновники объяснили стремлением "защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и снизить долю теневой экономики".

В частности, согласно постановлению, розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 14,0-19,41%;

виски, ром и джин - на 6,5-6,6%;

коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%;

вина с добавлением спирта, игристые - на 7,1-13,3%.

Следовательно, минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 л увеличивается с 69,78 грн до 79,55 грн. Самая дешевая бутылка виноградного сухого вина объемом 0,7 литров теперь будет стоить 37 грн, а крепленого - 45 грн.

Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были введены в 2008 году в качестве способа борьбы с продажей некачественной продукции.

Последний раз минимальные цены на алкоголь менялись в конце 2016 года. А с 1 марта ставки акцизов на ликеро-водочные изделия в Украине выросли на 20%.