Киев передал в СБ ООН обновленный проект резолюции о вводе миротворцев на Донбасс

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Украинская делегация передала на рассмотрение Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе, - заявил в эфире одного из телеканалов заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Он напомнил, что украинская сторона предоставила на рассмотрение СБ ООН резолюцию о размещении на Донбассе миротворческой миссии еще в 2016 году

"К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию", - заявил Елисеев.

Теперь, по его словам, по поручению президента обновленный проект резолюции был несколько дней назад передан в СБ ООН.

Константин Елисеев также заявил, что подготовка к размещению миротворцев ООН на Донбассе с момента принятия соответствующего решения может длиться полгода.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября глава РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает введение миротворцев ООН на территорию оккупированного Донбасса, однако эти силы должны находиться только на линии разграничения. После этого Россия направила руководству ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление российского президента свидетельствует об очередной попытке России представить события на Донбассе внутренне украинским конфликтом.