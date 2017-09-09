Президент освободил от налогов доходы нерезидентов от ОВГЗ

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Президент Петр Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложения доходов иностранных инвесторов, которые они получают от операций с украинскими государственными ценными бумагами.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины депутаты приняли лишь два дня назад - 7 сентября 2017 года.

Как говорится в сообщении на официальном сайте президента, эти изменения имели "целью повысить инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.