Саакашвили написал в Facebook, что выезжает в Украину

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Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что выезжает в Украину.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украина", - написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявлял, что попытается вернуться в Украину 10 сентября.

Представители украинских властей сообщили, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что грузинские власти направили в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что имеет законные основания въехать на территорию Украины, и имеет лишь одно гражданство - украинское.