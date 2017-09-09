В автомобиль Махаури заложили до килограмма взрывчатки - МВД

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Мощность взрывного устройства, которое 8 сентября сработало в автомобиле гражданина Грузии Тимура Махаури, составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом со ссылкой на предварительные выводы экспертов сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.

В пятницу, 8 сентября, в Киеве на Бессарабской площади взорвался автомобиль Toyota: мужчина, находившийся за рулем, погиб. Ребенок и женщина, пострадавшие во время взрыва, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил в эфире канала "112 Украина" один из врачей киевской городской больницы №17, куда доставили женщину, не исключено, что ей придется ампутировать ногу.

"Преступление расследуется по статье "умышленное убийство", но мы не исключаем, что эта статья может быть переквалифицирована в "террористический акт", - сообщил советник главы МВД в Facebook.

По его словам, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, в частности, умышленное убийство, теракт, вмешательство российских спецслужб, бизнес или криминальные разборки, личная неприязнь, а также личная месть.

"Учитывая личность погибшего, можно утверждать, что оно не простое", - уточнил советник главы МВД.

Шкиряк добавил, что следователи Нацполиции осуществляют все необходимые оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Кроме того, подразделения Нацполиции и Национальной гвардии в городе Киеве переведены на усиленный режим несения службы. Осуществляется усиленное патрулирование улиц, мест массового скопления людей, станций метрополитена.

Ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший Махаури "имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Также задерживался и привлекался к ответственности в Украине, но заключил сделку со следствием, признал свою вину и получил условный срок".

Кто такой Тимур Махаури?

Копірайт зображення Служба безопасности Украины

В СМИ фигурируют разные версии о том, кто такой Тимур Махаури.‎

Знакомые погибшего в эфире "112 Украина" рассказали, что Махаури воевал в АТО на востоке Украины, предположительно в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, и был "личным врагом" Рамзана Кадырова.

В то же время в Службе безопасности Украины сообщили, что на самом деле "Тимур Махаури" - это никнейм Али Тимаева, 1978 года рождения, уроженца Чеченской республики.

"Всеми возможными средствами боролся с путинским режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В украинской спецслужбе также сообщили, что в период с 1999-го по 2000 год Махаури участвовал в боевых действиях против российских войск в республике Дагестан. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

Покушение на убийство

Как сообщает СБУ, на Махаури "давно охотились российские спецслужбы".

"Всего на него было совершено три покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью самодельного взрывного устройства в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - сообщили в СБУ.

В ведомстве не уточнили, воевал ли Махаури на Донбассе, однако добавили, что он поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Адам Осмаев является гражданином России, однако неоднократно обращался к украинским властям с ходатайством о предоставлении ему политического убежища

Это уже не первое покушение на представителя местной чеченской диаспоры, совершенное в украинской столице за последние несколько месяцев. В конце мая в Киеве на Подоле произошло покушение на супругов участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, которые служили, в частности, в рядах батальона полиции "Киев-2".

Тогда злоумышленник под видом иностранного журналиста вошел в доверие Осмаева и его жены. В МВД Украины сообщили, что мужчина якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета и ранил Адама. Жена Осмаева в целях самозащиты открыла огонь и ранила нападавшего.

‎