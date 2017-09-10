Разрушительный ураган "Ирма" приближается к Флориде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первые признаки приближения урагана уже ощущаются в Майами

Штормовой ветер и ливень обрушились на юг штата Флорида, в то время как к полуострову приближается разрушительный ураган "Ирма".

На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн жителей - это более четверти всего населения Флориды.

В субботу вечером губернатор штата Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло - жителям Флориды предписано покинуть свои дома и отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам.

Копірайт зображення Reuters Image caption Убежища во Флориде быстро наполняются людьми, которым приходится ждать в очередях

По его словам, сейчас уже слишком поздно покидать зоны риска.

Мощность "Ирмы" в субботу была снижена с пятой категории до третьей, однако синоптики опасаются, что когда ураган достигнет Флориды, его мощность вновь вырастет до максимальной категории. Пока скорость ветра составляет около 193 км/ч.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению местного правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова.

Копірайт зображення EPA Image caption На острове Сен-Мартен разрушено больше половины домов

По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 км/ч, высота волн - семи метров. Более миллиона кубинцев эвакуировались в ожидании урагана, сообщений о погибших нет.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 24 человек.

Что происходит во Флориде?

"Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье,

На островах Флорида-Кис к юго-востоку от полуострова уже зафиксированы небольшие разрушения, около 76 тысяч человек остались без электричества. Предполагается, что именно на них придется основной удар стихии.

Глава федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг заявил, что безопасных мест на архипелаге Флорида-Кис нет.

"Вы очень рискуете, если не эвакуируетесь", - добавил он.

На пути урагана также находятся такие города, как Тампа и Сент-Питерсберг.

Губернатор штата Рик Скотт обратился к жителям, проживающим в подверженных риску районах, со строгим предупреждением.

"Послушайте, время на исходе. Если вы к полудню не будете в пути на западном побережье, вам нужно будет отправиться в укрытие, к друзьям, если вы не в зоне эвакуации. Покиньте дороги", - сказал он в интервью NBC.

По его словам, в прибрежных районах высота штормовой волны может достигать почти четырех метров. Он добавил, что люди при таком разгуле стихии выжить не смогут.

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Губернатор рассказал, что по всему штату десятки тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. По информации СМИ, в некоторых местах убежища уже переполнены, и некоторым желающим пришлось отказать.

В Майами и округе Броуард был введен комендантский час, чтобы расчистить дороги от автотранспорта.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.