Сутки в АТО: один погибший и один раненый

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За минувшие сутки в АТО погиб один военный, один был ранен. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

Это произошло в результате обстрела позиций АТО неподалеку от Красногоровки. Боевики стреляли из миномета, заявили в штабе.

Всего боевики открывали огонь 41 раз. Больше всего обстрелов было на приморском и донецком направлениях.

Так, с 18 часов боевики шесть раз открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия около Авдеевки. Несколько раз били по окрестностям Зайцева.

На мариупольском направлении из пулеметов боевики обстреливали укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутова, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли около Талаковки и Богдановки.

По данным пограничников, боевики в воскресенье утром обстреляли дорожный коридор "Горловка-Бахмут".

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.