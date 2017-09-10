Сутки в АТО: один погибший и один раненый
За минувшие сутки в АТО погиб один военный, один был ранен. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.
Это произошло в результате обстрела позиций АТО неподалеку от Красногоровки. Боевики стреляли из миномета, заявили в штабе.
Всего боевики открывали огонь 41 раз. Больше всего обстрелов было на приморском и донецком направлениях.
Так, с 18 часов боевики шесть раз открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия около Авдеевки. Несколько раз били по окрестностям Зайцева.
На мариупольском направлении из пулеметов боевики обстреливали укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутова, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли около Талаковки и Богдановки.
По данным пограничников, боевики в воскресенье утром обстреляли дорожный коридор "Горловка-Бахмут".
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.