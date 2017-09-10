В тюрьмах РФ находятся 100 трудовых мигрантов из Украины - Лутковская

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В заключении в России находятся 100 человек, которые поехали туда на работу, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью "5 каналу".

Омбудсмен предупреждает, что гражданам Украины опасно ехать на работу в РФ.

"Если вы выйдете сейчас на улицу, метро, ​​на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, обратившихся в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - заявила Лутковская.

Омбудсмен также отметила, что необходимо разъяснять риски для граждан Украины, связанные с выездом в РФ.

"Понятно, да, деньги, экономическое положение в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски", - сказала омбудсмен.

Недавно 19-летний украинец Павел Гриб исчез во время поездки в Беларусь. Через некоторое время выяснилось, что он содержится в СИЗО в российском Краснодаре.