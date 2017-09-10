Акция на границе: Саакашвили встречают несколько тысяч человек

Копірайт зображення ВВС Image caption Полиция разделила протестующих

Несколько тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались на акции у границы Украины с Польшей в пункте пропуска "Краковец", сообщает с места события корреспондент ВВС Украина.

Организаторы акции из "Движения новых сил Михеила Саакашвили" заявили, что будут "спокойно ждать" возвращения политика, которого недавно лишили украинского гражданства.

Сторонники Саакашвили выкрикивали оскорбления и нецензурные слова в адрес молодых людей, которых привезли к границе на автобусах. Несколько десятков молодых людей в капюшонах не говорят о цели своего приезда на границу.

Около границы между молодыми людьми и сторонниками Саакашвили начались перепалки. Полиция их развела по разные стороны дороги. Между ними сейчас стоят несколько сотен полицейских.

Копірайт зображення facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Лагерь сторонников Саакашвили около границы

Полиция выясняет личности людей, у которых был конфликт с лагерем Саакашвили.

На акции присутствовали депутаты от "Самопомощи" Егор Соболев и Семен Семенченко, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук.

Как рассказали ВВС Украина в полиции, в лагере сторонников Саакашвили есть разрешенное оружие. В колонне Семенченко нашли разрешенное охотничье оружие, но оснований для его изъятия не было, отметили в полиции.

Копірайт зображення ВВС Image caption В польский Жешув, откуда Саакашвили отправится к границе, приехала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заявила, что хочет его поддержать

Проезд через границу частично заблокирован, пограничники прекратили пропуск автомобилей, но пропустили колонну с депутатами и журналистами, сообщает корреспондент ВВС Украина.

У границы проходит митинг, произносят речи, участники держат украинские флаги, символику "Движения новых сил".

Сторонники Саакашвили разбили лагерь у границы еще накануне. В пресс-службе говорят, что по состоянию на 9:00 в палаточном лагере было около 1,5 тыс. активистов.

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября. Сейчас он находится в польском городе Жешув. Как сообщает корреспондент ВВС, поддержать Саакашвили приехали украинские политики, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутат Виктор Чумак, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы здесь защищаем Михаила Саакашвили, его право быть в Украине", - заявила Тимошенко на брифинге в Жешуве. Вместе с Саакашвили находится евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Представители украинской власти заявляли, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и лишь одно гражданство - украинское.