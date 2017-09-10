Саакашвили: едем в Украину на поезде

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области объявил, что будет проходить границу в поезде "Интерсити", который отправляется из польского Перемышля.

Политик заявил, что выбрал такой маршрут, чтобы избежать провокаций на границе в пункте "Краковец", куда, по его словам, привезли "титушек".

Колонна с Саакашвили и украинскими политиками прибыла в Перемышль из польского Жешува. Вместе с ним находятся украинские журналисты и политики - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутат Виктор Чумак, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Копірайт зображення ВВС Image caption Саакашвили из автобуса пересядет в поезд

Саакашвили в автобусе общался с журналистами. По его словам, первое, что он сделает в Украине, если его пропустят - пойдет пить кофе с мэром Львова Андреем Садовым.

Ранее Саакашвили заявлял, что будет переходить границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец", где собрались несколько тысяч его сторонников.

Акция на границе проходила мирно. Словесные перепалки возникали между сторонниками экс-президента Грузии и молодыми людьми по другую сторону полицейского кордона. Через некоторые время под конвоем полиции людей, у которых был конфликт со сторонниками Саакашвили, вывезли.

По периметру митинга находятся представители батальона "Донбасс", они не скрывают, что имеют оружие.

Копірайт зображення facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Лагерь сторонников Саакашвили около границы

Около границы едва не возникла драка из-за инцидента с представительницей движения Femen. Обнаженная девушка выбежала на дорогу с портретами Порошенко и Саакашвили.

Полиция бежала за ней, а она убегала в сторону лагеря, возникла потасовка. Из-за этого случая грузовик едва не наехал на журналистов.

Копірайт зображення ВВС Image caption Девушка бегала с портретами Порошенко и Саакашвили

На акции присутствовали депутаты от "Самопомощи" Егор Соболев и Семен Семенченко, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук.

Как рассказали ВВС Украина в полиции, в лагере сторонников Саакашвили есть разрешенное оружие. В колонне Семенченко нашли разрешенное охотничье оружие, но оснований для его изъятия не было, отметили в полиции.

Копірайт зображення ВВС Image caption В польский Жешув, откуда Саакашвили отправится к границе, приехала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заявила, что хочет его поддержать

Проезд через границу частично заблокирован, пограничники прекратили пропуск автомобилей, но пропустили колонну с депутатами и журналистами, сообщает корреспондент ВВС Украина.

У границы проходит митинг, произносят речи, участники держат украинские флаги, символику "Движения новых сил".

Сторонники Саакашвили разбили лагерь у границы еще накануне. В пресс-службе говорят, что по состоянию на 9:00 в палаточном лагере было около 1,5 тыс. активистов.

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября.

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Представители украинской власти заявляли, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и лишь одно гражданство - украинское.

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