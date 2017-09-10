Поезд с Саакашвили не выпускают из Польши

Копірайт зображення ВВС Image caption Поезд по расписанию должен был уже отправиться, но все еще стоит

Поезд с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не выпускают из польского Перемышля. Диктор объявил, что в поезде находится лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины.

Колонна с Саакашвили и украинскими политиками ранее прибыла на железнодорожный вокзал Перемышля. Вместе с ним находились украинские журналисты и политики.

Отправление поезда задерживается уже более 30 минут. Политик ждет в поезде вместе с женой и сыном. Диктор объявил, что поезд тронется в случае, ежели лицо, которому запрещен въезд, покинет поезд.

Экс-губернатор Одесской области заявил, что польское руководство предупредило украинское, что для задержания поезда нет оснований. По его словам, поезд пообещали пропустить. Депутаты из поезда сообщили, что пасажары жалуются на задержку, кому-то стало плохо.

"Их следующим шагом может быть "минирование поезда", - заявила Ольга Галабала из совета партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Михеил Саакашвили ранее объявил, что будет проходить границу в поезде "Интерсити", который отправляется из польского Перемышля.

Политик заявил, что выбрал такой маршрут, чтобы избежать провокаций на границе в пункте "Краковец", куда, по его словам, привезли "титушек".

В поезде "Перемышль-Киев" контроль пограничников происходит на ходу уже после пересечения границы.

Копірайт зображення ВВС Image caption Саакашвили из автобуса пересядет в поезд

По словам Саакашвили, первое, что он сделает в Украине, если его пропустят - пойдет пить кофе с мэром Львова Андреем Садовым.

Ранее он заявлял, что будет переходить границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец", где собрались несколько тысяч его сторонников.

Акция на границе проходила мирно. Словесные перепалки возникали между сторонниками экс-президента Грузии и молодыми людьми по другую сторону полицейского кордона. Через некоторые время под конвоем полиции людей, у которых был конфликт со сторонниками Саакашвили, вывезли.

По периметру митинга находятся представители батальона "Донбасс", они не скрывают, что имеют оружие.

После появления информации, что Саакашвили будет въезжать не через "Краковец", со сцены акции объявили мобилизацию. Лагерь сторонников Саакашвили, разбитый еще с вечера, поехал на железнодорожную станцию Мостиска.

Как объявили со сцены, "там будет якобы попытка высадить Саакашвили и задержать его". Бойцы батальона "Донбасс" отправились туда же.

Копірайт зображення facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Лагерь сторонников Саакашвили около границы

Около границы едва не возникла драка из-за инцидента с представительницей движения Femen. Обнаженная девушка выбежала на дорогу с портретами Порошенко и Саакашвили.

Полиция бежала за ней, а она убегала в сторону лагеря, возникла потасовка. Из-за этого случая грузовик едва не наехал на журналистов.

Копірайт зображення ВВС Image caption Девушка бегала с портретами Порошенко и Саакашвили

На акции присутствовали депутаты от "Самопомощи" Егор Соболев и Семен Семенченко, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук.

Как рассказали ВВС Украина в полиции, в лагере сторонников Саакашвили есть разрешенное оружие. В колонне Семенченко нашли разрешенное охотничье оружие, но оснований для его изъятия не было, отметили в полиции.

Копірайт зображення ВВС Image caption В польский Жешув, откуда Саакашвили отправится к границе, приехала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заявила, что хочет его поддержать

Проезд через границу частично заблокирован, пограничники прекратили пропуск автомобилей, но пропустили колонну с депутатами и журналистами, сообщает корреспондент ВВС Украина.

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября.

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Представители украинской власти заявляли, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и лишь одно гражданство - украинское.

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