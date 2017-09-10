Жертвами землетрясения в Мексике стали 90 человек

Копірайт зображення AFP/getty Image caption Родственники оплакивают погибших в результате землетрясения

По меньшей мере 90 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 8,1, произошедшего в Мексике в четверг.

По словам представителя правительства, только в юго-западном штате Оахака погиб 71 человек.

Копірайт зображення EPA Image caption Спасатели продолжают искать пропавших без вести

Сотни семей остаются жить на улицах, опасаясь повторных подземных толчков.

По словам корреспондента ВВС, землетрясение нанесло ущерб самогму бедному и наименее развитому району Мексики, и реальный масштаб повреждений пока неизвестен.

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Большинство погибших в результате землетрясения - в штате Оахака

Это землетрясение стало самым мощным в Мексике за прошлый век.

Толчки, имевшие магнитуду 8,1, превзошли землетрясение 1985 неподалеку от Мехико, жертвами которого стали тысячи людей.

Предположительно, число погибших в этот раз ниже, поскольку землетрясение коснулось менее населенных районов страны.

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Волонтеры и спасатели помогают пострадавшим

В пятницу на восточное побережье страны также обрушился тропический шторм "Катя". В результате оползней, вызванных сильным дождем, погибли два человека.