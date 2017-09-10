Жертвами землетрясения в Мексике стали 90 человек
По меньшей мере 90 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 8,1, произошедшего в Мексике в четверг.
По словам представителя правительства, только в юго-западном штате Оахака погиб 71 человек.
Сотни семей остаются жить на улицах, опасаясь повторных подземных толчков.
По словам корреспондента ВВС, землетрясение нанесло ущерб самогму бедному и наименее развитому району Мексики, и реальный масштаб повреждений пока неизвестен.
Это землетрясение стало самым мощным в Мексике за прошлый век.
Толчки, имевшие магнитуду 8,1, превзошли землетрясение 1985 неподалеку от Мехико, жертвами которого стали тысячи людей.
Предположительно, число погибших в этот раз ниже, поскольку землетрясение коснулось менее населенных районов страны.
В пятницу на восточное побережье страны также обрушился тропический шторм "Катя". В результате оползней, вызванных сильным дождем, погибли два человека.