Взрыв в Киеве: названы три версии

Копірайт зображення EPA Image caption Пресс-служба СБУ сообщила, что Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, "боролся с путинским режимом и был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова".

Следствие рассматривает три основные версии взрыва автомобиля в центре Киева 8 сентября, в результате которого погиб гражданин Грузии Али Тимаев, известный как Тимур Махаури. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко в эфире "112 Украина".

"Версия первая - это могло быть связано со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, которые достаточно самостоятельны", - сказал Шевченко.

Он добавил, что две другие версии - "криминальное выяснение отношений" и межличностные отношения.

По его словам, есть основания переквалифицировать дело с "умышленного убийства" в "террористический акт", поскольку пострадали два человека, которые, вероятно, не были целью преступников.

В пятницу, 8 сентября, на Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль Toyota: находившийся за рулем мужчина погиб, женщина и ребенок попали в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

В то же время советник главы МВД Зорян Шкиряк отмечал, что мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле гражданина Грузии Тимура Махаури, составляла от 600 граммов до 1 кг в тротиловом эквиваленте.