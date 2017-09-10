Саакашвили предложил снова ехать в Краковец
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен на автобусе ехать в пункт пропуска "Краковец" на польско-украинской границе, как планировалось изначально. Об этом он заявил на брифинге в Перемышле.
"Мы сейчас будем вместе ехать на автобусе до "Краковца", - сказал Саакашвили.
Он объяснил свое решение тем, что он не сделает "такого подарка Порошенко, чтобы не поехать на украинском границу, не пообщаться с пограничниками и не использовать свое право вернуться в Украину".
Он добавил, что "если титушки что-то сделают", ответственность за это будет лежать на украинской власти.
Поезда в Перемышле
Еще в полдень в Перемышле Михаил Саакашвили объявил, что будет проходить границу в поезде "Интерсити" вместо пункта "Краковец", чтобы избежать провокаций. Он сообщил, что в Краковец привезли "титушек" с оружием, "приспешников и подхалимов власти".
В поезде "Перемышль-Киев" контроль пограничников происходит на ходу уже после пересечения границы. Впрочем, поезд "Интерсити" с экс-президентом Саакашвили не выпустили из польского Перемышля. Диктор объявлял, что в поезде находится лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины, и поезд тронется, когда лицо выйдет из поезда.
Задержка составляла несколько часов, политик ждал вместе с женой и сыном. Он должен был выехать в 13:07.
Руководство поезда сообщило пассажирам, что они могут пересечь границу на автобусах. Стоимость билетов пообещали вернуть на территории Украины.
Юлия Тимошенко, которая приехала поддержать Михаила Саакашвили, на брифинге обратилась к генпрокурору Юрию Луценко с призывом вмешаться. "Если у нас есть генпрокурор, то сейчас это будет прекращено и поезда отправятся в Украину", - заявила Тимошенко.
Экс-губернатор Одесской области заявил, что польское руководство предупредило украинское, что для задержания поезда нет оснований.
В 15:42 из Перемышля должен был выехать второй поезд "Интерсити", также в Киев.
Депутаты, среди которых Сергей Власенко, спорили с руководителем поезда Инной Смирновой и требовали отправки. Смирнова ссылалась на полученные указания и плакала.
Также несколько конфликтов произошло между пассажирами и стюартами.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныцей" не управляет, она подчиняется Министерству экономического развития и торговли. Он назвал ее площадкой для коррупции и призвал сотрудников выполнять свою работу - перевозить пассажиров.
Вместе с Саакашвили в поезде находились журналисты и политики - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутаты Виктор Чумак, Юрий Деревянко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Акции у границы
Сначала сторонники Саакашвили находились в селе Мостиска Вторая, где располагается первый железнодорожный пункт Украины на пути следования поезда.
Однако, после объявления экс-президентом Грузии информации о том, что он снова направляется в Краковец, активисты отправились туда.
Ранее Саакашвили уже заявлял, что будет переходить границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец". Там еще с вечера собрались несколько тысяч его сторонников.
Утром акция возле пункта пропуска "Краковец" прошла относительно мирно. Возникали словесные перепалки между сторонниками экс-президента Грузии и молодыми людьми по другую сторону полицейского кордона. По периметру митинга стояли представители батальона "Донбасс", они не скрывали, что имели оружие.
Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября. Представители украинской власти заявляли, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.
Ранее на этой неделе стало известно, что грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.
Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и лишь одно гражданство - украинское.