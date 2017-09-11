Саакашвили во Львове заявил, что планов у него нет

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Бывший председатель Одесской ОГА, руководитель политической партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прибыл во Львов. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Саакашвили также успел провести встречу с мэром Львова Андреем Садовым.

С ним находится его делегация с депутатами и другими сторонниками.

О своих дальнейших действиях Саакашвили не сообщил.