Саакашвили во Львове заявил, что планов у него нет
- 11 сентября 2017
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Бывший председатель Одесской ОГА, руководитель политической партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прибыл во Львов. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.
Саакашвили также успел провести встречу с мэром Львова Андреем Садовым.
С ним находится его делегация с депутатами и другими сторонниками.
О своих дальнейших действиях Саакашвили не сообщил.