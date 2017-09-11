Саакашвили во Львове заявил, что планов у него нет

  • 11 сентября 2017
Міхеїл Саакашвілі Копірайт зображення AFP

Бывший председатель Одесской ОГА, руководитель политической партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прибыл во Львов. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Саакашвили также успел провести встречу с мэром Львова Андреем Садовым.

С ним находится его делегация с депутатами и другими сторонниками.

О своих дальнейших действиях Саакашвили не сообщил.

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