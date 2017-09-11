Гройсман: прорыв границы - это преступление, за которое должны ответить

Копірайт зображення Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "преступлением" и "атакой против украинской государственности" прорыв украинской границы, благодаря которому Саакашвили попал в Украину.

"Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность", - написал Гройсман в Facebook в понедельник утром.

По его словам, наказание для тех, "кто поднимал руку на ребят,защищающих наше государство и его границы", должно быть "жестким".

"На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности", - отметил Гройсман.

В то же время напрямую Михеила Саакашвили он ни в чем не обвинил.

"Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше", - написал он.

Накануне в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе несколько сотен человек прорвали границу, и в их окружении Саакашвили зашел в Украину.

Затем Саакашвили со своими сторонниками сел в автобус и поехал во Львов.

Реакция правоохранителей

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту "незаконного перемещения" через границу Михеила Саакашвили и его сторонников, сообщили в МВД Украины.

В МВД отметили, что лицам, которых признают виновными в таких действия, грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет, "с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления".

Копірайт зображення Reuters Image caption Госпогранслужба отметила, что на украинско-польской границе толпа людей прорвала пункт пропуска, началась драка с пограничниками

В ведомстве также отметили, что в результате драки, возникшей на границе между сторонниками Саакашвили и полицейскими с пограничниками, телесные повреждения получили 11 бойцов Нацполиции и 5 работников Госпогранслужбы.

"Администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, которые незаконно нарушили государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы", - добавили в МВД.

Прорыв

В воскресенье вечером колонна активистов прорвалась через ПП "Шегини" и отправилась в нейтральную зону, где находился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили со своей делегацией.

Они окружили политика, и провели пешком на территорию Украины, скандируя лозунг "Миша", и напевая гимн Украины.

Как сообщает корресподент ВВС Украина, на обратном пути активистам перекрывали выход люди в шлемах, но колонна активистов их "вытеснила".

Также известно, что активисты пересекли несколько кордонов полиции в ПП "Шегинии" и двигались к ПП "Краковец".

Копірайт зображення AFP Image caption Михеил Саакашвили в нейтральной зоне между Украиной и Польшей

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала события "ударом по границе и пограничникам".

"Это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война. И так могли действовать только люди, которые ненавидят Украину и которым на Украину глубоко плевать", - подчеркнула вице-спикер.

Движение Саакашвили

Михеила Саакашвили лишил украинского гражданства своим указом президент страны Петр Порошенко. Саакашвили считает это решение незаконным. Украинские власти ранее предупреждали его, что при попытке пересечения границы ему откажут во въезде, а его украинский паспорт изымут.

В воскресенье бывший председатель Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских депутатов, среди которых были Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Юрий Деревянко и другие.

Копірайт зображення Reuters Image caption Михеилу Саакашвили не удалось попасть в Украину поездом

Сначала Саакашвили ехал на автобусе, затем в польском Перемышле пересел на украинский поезд во Львов, но тот так и не тронулся. "Укрзализныця" запретила отправление поезда, потому что там "находилось лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины, и поезд тронется, когда лицо выйдет из поезда".

После этого Саакашвили на другом автобусе отправился на пропускной пункт "Медика" - "Шегини" на украинско-польской границе.

Копірайт зображення EPA Image caption Заблокированное движение на ПП "Шегини"

Бывшего главу ОГА пропустили польские пограничники, но на дороге в нейтральной зоне к ПП "Шегини" три джипа с "военными номерами" заблокировали движение. Там стояли люди в балаклавах и "пограничники в зеленых беретах". Автобус Саакашвили стоял перед ними.

По словам пограничников, которые стояли на пункте пропуска, "СБУ сообщила, что пункт пропуска заминирован."