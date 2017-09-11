Суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ахтем Чийгоз (справа) с председателем меджлиса Рефатом Чубаровым

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, которого обвинили в организации беспорядков у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе в феврале 2014 года.‎

"Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима", - написал адвокат Чийгоза Николай Полозов в Facebook.

Как сообщает агентство "Интерфакс", обвиняемый слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора.

Площадь у здания суда огородили по периметру, установили рамки металлодетекторов, там дежурят сотрудники полиции, сообщает агентство.

Ахтему Чийгоз инкриминируют организацию "массовых беспорядков" возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

В тот день митинги крымских татар и пророссийских активистов переросли в столкновения. Погибли два человека: мужчина умер от сердечного приступа, женщина - из-за давки.

В Amnesty International задержание Чийгоза назвали "очередным в ряду репрессивных мер" против несогласных с аннексией Крыма.

Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследования в Крыму стали следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.