В МВД объяснили, почему не задерживают Саакашвили

Копірайт зображення Getty Images Image caption В воскресенье Саакашвили удалось попасть на территорию Украины вопреки противодействию пограничников и полиции

В Министерстве внутренних дел пояснили ВВС Украина, почему не задерживают экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы.

Идет следствие

"Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений", - рассказал представитель МВД Артем Шевченко в комментарии ВВС Украина.

Он добавил, что следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером.

Следствие продолжается по статье 332 "Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины". Возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от тре до семи лет.

Дать показания

Копірайт зображення Reuters Image caption Давка на границе

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что все участники прорыва должны явиться в полицию "для дачи показаний".

"Саакашвили и всем, кто незаконно перешел границу, нужно немедленно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегини и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", - отметил министр.

Арсен Аваков отметил, что все люди, которые принимали участие в "прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будет установлены и подвергнутся наказанию".

Накануне в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе несколько сотен человек прорвали границу, и в их окружении Саакашвили зашел на территорию Украины.

Затем он вместе со своими сторонниками сел в автобус и поехал во Львов.

Движение Саакашвили

Михеила Саакашвили лишил украинского гражданства своим указом президент страны Петр Порошенко. Саакашвили считает это решение незаконным. Украинские власти ранее предупреждали его, что при попытке пересечения границы ему откажут во въезде, а его украинский паспорт изымут.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В МВД говорят о 16 пострадавших в результате столкновений силовиках

В воскресенье бывший председатель Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских депутатов, среди которых были Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Юрий Деревянко и другие.

Сначала Саакашвили ехал на автобусе, затем в польском Перемышле пересел на украинский поезд во Львов, но тот так и не тронулся. "Укрзализныця" запретила отправление поезда, потому что там "находилось лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины, и поезд тронется, когда лицо выйдет из поезда".

После этого Саакашвили на другом автобусе отправился на пропускной пункт "Медика" - "Шегини" на украинско-польской границе.

Бывшего главу ОГА пропустили польские пограничники, но на дороге в нейтральной зоне к ПП "Шегини" три джипа с "военными номерами" заблокировали движение. Там стояли люди в балаклавах и "пограничники в зеленых беретах". Автобус Саакашвили стоял перед ними.

После толкотни с пограничниками, Саакашвили вместе с несколькими десятками сторонников удалось попасть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе говорят, что пограничники получили приказ не применять силу к Саакашвили и его команде.

В результате столкновений пострадали 16 полицейских и пограничников, сообщил Арсен Аваков.

О пострадавших участниках акции по "прорыву границы" информации не поступало.